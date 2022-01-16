В Шостке поймали магазинного вора (видео)

С заявлением о кражах в полицию Шостки обратилась управляющая одним из супермаркетов города. Женщина рассказала, что во время просмотра видео с камер наблюдения, установленных в торговом зале, они обнаружили несколько краж товара, совершенные неизвестным посетителем.
Прибывшие по вызову участковые офицеры полиции взяли видеоизображение указанного злоумышленника и сразу начали мероприятия по установлению его личности.
«Пообщавшись с населением, наши сотрудники установили личность подозреваемого, – рассказывает Александр Сачава, начальник сектора участковых офицеров полиции Шосткинского районного управления полиции. – Им оказался 32-летний шесткинец. Его разыскали и допросили».
В свое оправдание мужчина говорит, что очень хотел выпить спиртного, а денег на алкоголь у него не было.
В полиции по этим фактам были открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За совершенное, согласно санкции статьи, мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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