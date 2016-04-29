У Сумах збирають кошти на зарядний стовпчик у «Сквері Щастя» Триває збір коштів на зарядний стовпчик для смартфонів та електросамокатів у «Сквері Щастя».

«Вуличні зарядки — поширена практика у європейських країнах. Ми плануємо встановити стовпчик для безкоштовної зарядки персонального електричного транспорту (самокатів, велосипедів, електричних колісних крісел), а також мобільних пристроїв. Для цього місце буде обладнане столиком, де можна розмістити свій телефон або планшет.

Характеристики

Станція матиме 8 розеток 220V та 4 USB-порти. Потужність буде обмежена до рівня, необхідного для зарядки електричного персонального транспорту. Зарядити гаджет або транспорт можна буде за наявності зарядного пристрою, зробити це можна буде цілодобово. Поруч зі станцією також знаходиться цілодобова камера спостереження. Догляд і подальше обслуговування станції візьме на себе ініціативна група проєкту та керівництво краудфандингової платформи — онлайн-журнал «Цукр».

Місце розміщення

Локацією для розміщення був обраний «Сквер Щастя» як місце, де зручно очікувати на міський або міжміський транспорт, поруч знаходиться McDonalds, а сам сквер рівновіддалений від більшості важливих інфраструктурних об'єктів у центрі міста.

Окрім цього, очікувати на зарядку можна буде на лавках у самому сквері, контролюючи безпеку своїх гаджетів.

Витрати

- Виготовлення самого стовпчика з розетками та USB-портами

- Брендування стовпчика для помітності

- Встановлення пристрою захисного вимкнення (ПЗВ)

- Монтаж стовпчика

- Прокладання кабелю та підключення до міської електромережі

Закликаємо після здійснення внеску залишати свій E-mail у відповідному полі, ми будемо інформувати вас про перебіг проекту. Встановлення стовпчика заплановане на весну 2022 року. Зв'язатися з ініціаторкою проєкту можна в телеграмі за цим посиланням.

У випадку збору менш як 100% коштів, усі внески повертаються доброчинцям упродовж 1 місяця з моменту завершення кампанії», - пише авторка ідеї Юлія Гончарова.

Долучитися до збору коштів можна тут. Потрібно зібрати 18 тис. грн. Наразі вже є майже 12.