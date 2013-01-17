В Конотопе сумской курсант спас малолетнего ребенка от собаки

На днях рядовой полиции Игорь Градун спас малолетнего ребенка.
Курсант проходит обучающую практику в Конотопском райуправлении полиции ГУНП в Сумской области. Возвращаясь со службы, услышал громкие голоса катавшихся с горки детей. Подойдя поближе, Игорь увидел, как девятилетнего мальчика за руку схватила большая собака. Не раздумывая, курсант подбежал к ребенку, ударил четырехлапого ледянкой, чтобы отбить малыша.
Собака была агрессивно настроена против мальчика и продолжала свое нападение. Так что курсант спрятал ребенка за свою спину и, отбиваясь от пса, вывел школьника в безопасное место и довез домой родителям. И только осмотрев вместе с мамочкой мальчика и убедившись, что больше его помощь не нужна, пошел по своим делам. Сообщили в университете.
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