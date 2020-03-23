В Сумах выделили 24 млн грн на парк «Чешка»

Во время заседания был принят бюджет громады на 2022 год. Среди прочих предложений, которые вносили депутаты, было и выделение 24 млн грн на парк «Чешка».
Куда пойдут такие средства, пока непонятно.
Напомним: его создали (пока только на бумаге) осенью прошлого года. Хотя еще в 2015 году горсовет принимал решение о создании концепции развития территории возле озера Чеха. Однако дальше слов дело, как обычно, не пошло.
Кстати, по итогам сессии мэр Сум Александр Лысенко в очередной раз пообещал, что в этом году будут развиваться почти все скверы и парки города – от сквера «Дружба» (а как же там построят многоэтажку) до парка им. Кожедуба (обещанный губернатором Сумщины Дмитрием Живицким и президентом Украины урбан-парк)…
Сегодня, 23 декабря, Сумской горсовет проголосовал за решение «О создании парка культуры и отдыха «Чешка» на земельном участке ориентировочной площадью...
На сайте Сумской мэрии 8 декабря опубликовали проект решения Сумского горсовета «О создании парка культуры и отдыха «Чешка» на земельном...
Сегодня в соцсетях появились фото рыбины, которую нашли сумчане на берегу озера Чеха....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обустройство на озере Чеха официального городского пляжа»....
Сегодня, 23 марта, в Сумах на озере Чеха вновь горит камыш....