В Сумах выделили 24 млн грн на парк «Чешка» Сегодня, 26 января, проходила сессия Сумского горсовета.

Во время заседания был принят бюджет громады на 2022 год. Среди прочих предложений, которые вносили депутаты, было и выделение 24 млн грн на парк «Чешка».

Куда пойдут такие средства, пока непонятно.

Напомним: его создали (пока только на бумаге) осенью прошлого года. Хотя еще в 2015 году горсовет принимал решение о создании концепции развития территории возле озера Чеха. Однако дальше слов дело, как обычно, не пошло.

Кстати, по итогам сессии мэр Сум Александр Лысенко в очередной раз пообещал, что в этом году будут развиваться почти все скверы и парки города – от сквера «Дружба» (а как же там построят многоэтажку) до парка им. Кожедуба (обещанный губернатором Сумщины Дмитрием Живицким и президентом Украины урбан-парк)…