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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе спасатели ликвидировали возгорание в подвале пятиэтажного дома

25 января в 23.21 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Депутатской в г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова спасатели установили, что загорелся мусор в подвальном помещении. Из-за сильного задымления работать в очаге пожара пришлось в защитных аппаратах. В 23:45 возгорание локализовали, предотвратив дальнейшее распространение огня. А в 00:03 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Для предотвращения таких случаев гражданам необходимо проявлять ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и не засорять и не загромождать дома, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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