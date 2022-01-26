В Сумах 19-летний водитель без прав устроил ДТП и скрылся с места аварии Три протокола составили патрульные на водителя, совершившего и оставившего место ДТП.

Вчера, около полудня, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП, которое произошло на улице Марка Вовчок.

На месте происшествия к инспекторам обратился водитель автомобиля Subaru, припаркованного на обочине проезжей части. По его словам, вернувшись к автомобилю, он обнаружил повреждения, характерные для ДТП. По словам очевидцев, водитель транспортного средства ВАЗ-2101, не соблюдая безопасный интервал, допустив наезд на автомобиль Subaru и сразу же покинув место происшествия.

Указанное транспортное средство патрульные обнаружили в нескольких сотнях метров от места происшествия. Впоследствии инспекторы разыскали и самого водителя. Им оказался 19-летний юноша. В совершении ДТП он признался. Также он сообщил, что не имеет права управления.

На сумчанина стражи порядка составили административные материалы:

– ч. 2 ст. 126 КУоАП;

– Ст. 124 КУоАП;

– Ст. 122-4 КУоАП.