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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:24391

Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате Европы

Чемпионат Европы-2022 в немецком Арбере стартовал сегодня индивидуальной гонкой у мужчин.

И этот старт должен добавить оптимизма украинским болельщикам, хотя по его итогам медальная копилка нашей команды пока не пополнилась, пишет biathlon.com.ua.

Тарас Лесюк провел эту гонку на отличном уровне! По сравнению с гонкой в Антхольце Тараса словно подменили – на четырех огневых рубежах он допустил всего один промах, а по скорости прошел в одни ноги с самым титулованным участником этого старта норвежцем Йоханнесом Дале! Но как раз этот единственный промах и лишил украинца возможности побороться за медаль. А стрелять чисто сегодня было возможно, что доказала тройка призеров гонки. Лесюку же при очень качественном старте пришлось довольствоваться шестой позицией на финише.

Для глуховчанина Дениса Насыко 15-е место – тоже очень классный результат, учитывая что индивидуальная гонка – отнюдь не специализация Дениса. Но сегодня ему удалась очень качественная стрельба: на каждой из стоек Насыко зарабатывал всего по минуте штрафа, что и позволило финишировать высоко в именитой компании.

Еще одним поводом для оптимизма можно считать второе в карьере попадание в зачетную зону уроженца Сумщины Андрея Орлыка, которого наш спортсмен, к тому же, добился с очень приличной точностью – два промаха. Большим резервом для Андрея еще является скорострельность: сегодня на четыре огневых рубежа он затратил более трех минут – вдвое больше, чем лидер по этому показателю итальянец Даниэле Капеллари. Пока же фиксируем первое в карьере попадание в зачет в гонке с четырьмя рубежами – 40-й.

На полторы секунды Орлыка опередил финишировавший 39-м Виталий Труш. У Виталия отмечаем вторую в команде скорость, но стрельба его сегодня подвела: четыре минуты штрафа не позволили финишировать выше.

Хотя еще у двоих наших ребят с точностью сегодня было совсем плохо: Андрей Доценко заработал семь минут штрафа и финишировал 83-м, а Руслан Ткаленко промахнулся восемь раз и в первой гонке чемпионата стал 86-м. Надо реабилитироваться в завтрашнем спринте…

А развязка в борьбе за победу получилась очень увлекательной! Все претенденты на медали стреляли сегодня без промаха. И после того как финишную черту пересекла половина участников, на первой позиции красовался Антон Бабиков, полный решимости через неделю после победы в Антхольце добавить в свой актив и золото чемпионата Европы.

Но другого мнения на этот счет был Сверре Дален Аспенс! Норвежец, также закрывший все мишени, перед последним кругом отставал от лидерского графика на 20 секунд и сумел блестяще воспользоваться тем, что начиная с четвертого круга скорость россиянина начала проседать! Финишную черту Аспенс пересек с результатом на 12 секунд лучше, чем у соперника. Причем Бабикова, помимо скорости последнего круга, сильно подвела скорострельность, где он проиграл норвежцу полминуты.

Бронзу завоевал немец Маттиас Дорфер, который за два сезона провел всего шесть международных стартов, ни разу в Кубке IBU не поднявшись даже в топ-двадцатку! Но на домашнем чемпионате сумел порадовать болельщиков.

А изюминкой финиша гонки стала самоотверженная борьба двух чилийских спортсменов за право стать не последним в гонке. И в этом эпическом противостоянии Матиас Мансилья Мансилья за счет более точной стрельбы превзошел Игнасио Риоса Провосте. Хотя оба при этом времени победителя проиграли около получаса ))

Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Сверре Дален Аспенс (0+0+0+0) 51:32,1
2. Антон Бабиков (0+0+0+0) +11,6
3. Маттиас Дорфер (0+0+0+0) +1:08,9
...
6. Тарас Лесюк (0+0+1+0) +2:10,0
15. Денис Насыко (0+1+0+1) +3:38,2
39. Виталий Труш (0+1+2+1) +5:35,6
40. Андрей Орлык (0+1+0+1) +5:37,0
83. Андрей Доценко (2+2+2+1) +10:28,5
86. Руслан Ткаленко (2+2+0+4) +10:54,0

Спорт Биатлон
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