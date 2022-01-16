В Сумах сообщили о подозрении двум лицам в пытках, изнасиловании и умышленном убийстве (видео) Следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 27-летнему мужчине и 32-летней женщине по факту умышленного убийства, пытках и изнасилования потерпевшего (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. ч. 2 статьи 127 УК Украины).

По данным следствия, события происходили еще в 2019 году. На фермерском хозяйстве, расположенном на окраине с. Каменное Сумского района, наемные работники строили стойло для животных. После того, как работа была завершена, работники устроили застолье. При распитии спиртных напитков между двумя из них возник конфликт из-за оплаты труда. После этого мужчина и женщина около пяти часов удерживали потерпевшего, топором и лопатой наносили ему удары, а также насиловали деревянной палкой. От полученных травм 52-летний потерпевший скончался. Его труп спрятали на территории фермерского хозяйства и только 9 марта 2020 года тело человека случайно обнаружили.

С этого времени продолжались оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По результату следствия удалось собрать доказательства причастности к преступлению ранее судимого мужчины и его сообщницы, которая попадает в поле зрения правоохранителей впервые.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.