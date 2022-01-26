В Сумах произошла авария на Басах Утром, около 10 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Парковой и Басовской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 29-летний водитель транспортного средства ВАЗ-11183, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104, водитель которого двигался по главной дороге.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ-11183 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.