Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:16334

Безробітні Сумщини мають можливість зайнятися бізнесом

З початку нинішнього року безробітні Сумщини мають ще одну унікальну можливість започаткувати власну справу. Для цього ім потрібно звернутися до центру зайнятості.

Зокрема, малозабезпечені, які мають статус безробітних, зможуть отримати фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу. Така допомога надається, згідно букви закону, в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги"), розробленої Міністерством соціальної політики України.

На реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою України держбюджеті передбачено близько 100 млн. грн.

Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн.) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути за мінусом сплачених за цей час податків. Однак якщо підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати кошти не потрібно.

Для отримання фінансової допомоги необхідно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Також слід надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

Розробити бізнес-план допоможуть фахівці центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання.

Детальний опис механізму надання допомоги міститься у постанові Кабінету Міністрів України № 397 від 21 квітня 2021 року «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей».

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

«Ми не допустили таємного підвищення тарифів», - нардеп Михайло Ананченко
Сегодня 11:12
В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1209 человек
Сегодня 08:45
В Сумах базу теробороны разместят в бывшей детской больнице
Сегодня 17:15
Лучшей среди украинок на чемпионате Европы по биатлону была уроженка Сум
Сегодня 17:03
В Сумах столкнулись два грузовика
Сегодня 16:41
В Харькове на стройке погиб сумчанин
Сегодня 16:39
В Сумах выделили 24 млн грн на парк «Чешка»
Сегодня 16:11
Безробітні Сумщини мають можливість зайнятися бізнесом
Сегодня 15:16
В Конотопе спасатели ликвидировали возгорание в подвале пятиэтажного дома
Сегодня 14:49
В Сумах 19-летний водитель без прав устроил ДТП и скрылся с места аварии
Сегодня 14:44
Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате Европы
Сегодня 14:24
В Сумах сообщили о подозрении двум лицам в пытках, изнасиловании и умышленном убийстве (видео)
Сегодня 13:50
view counter
view counter

Статьи

Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
Сегодня 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
Сегодня 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
Вчера 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
Вчера 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад
17.01.2022 10:01
Виставка «Нові-старі скіфи» відкрилася у Лебедині
16.01.2022 16:55
Главный инфекционист Сумщины рассказала, как возвращаться к физической активности и спорту после коронавируса
16.01.2022 15:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.