В сквере «Дружба» в Сумах будут строить многоэтажку

Депутаты проголосовали за решение «Об утверждении градостроительной документации «Подробный план территории на земельном участке по переулку Врача Зиновия Красовицкого, 1а в г. Сумы».
Речь идет практически и территории сквера «Дружба» возле озера. Там планируют построить 12-эжтажку.
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