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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:17508

В сквере «Дружба» в Сумах будут строить многоэтажку

Сегодня, 26 января, проходит сессия Сумского горсовета.

Депутаты проголосовали за решение «Об утверждении градостроительной документации «Подробный план территории на земельном участке по переулку Врача Зиновия Красовицкого, 1а в г. Сумы».

Речь идет практически и территории сквера «Дружба» возле озера. Там планируют построить 12-эжтажку.

Общество Скандальная стройка Сквер Дружба
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