В Сумах приняли городской бюджет, кинув одну из партий

Первым вопросом, который был проголосован, был «О бюджете Сумской ОТГ на 2022 год». За проголосовали 32 депутата, 1 был против, 1 не голосовал.
По словам замдиректора департамента финансов горсовета Любови Спиваковой, объем бюджета Сумской городской тергромады на 2022 год по доходам составляет 3 млрд 563,4 млн грн. По расходам бюджет составляет 3 млрд. 740,1 млн. грн. Дефицит бюджета Сумской городской тергромады составляет 176,7 млн грн, покрытие которого планируется за счет привлечения местного заимствования на реализацию проектов в сумме 180,5 млн грн.
Против проголосовала депутат фракции «Сила и честь» Ирина Дяденко, которая объяснила свою позицию тем, что ни одно предложение ее фракции, которые были сформированы на основе обращений жителей города, не было поддержано. Она назвала такую позицию депутатского корпуса сговором.
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