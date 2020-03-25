Немцы хотят заниматься конотопским мусором 25 января мэр Конотопа Артем Семенихин провел рабочую встречу с представителями немецкой компании ESE Investment AG.

Это уже вторая партнёрская встреча в Конотопе. Обсудили будущие проекты и перспективы сотрудничества по двум направлениям: по привлечению грантовых средств от немецких партнеров на развитие жилищно-коммунальной и социальной сферы Контопской громады и строительство мусороперерабатывающего предприятия (линии) по выработке биологического топлива, полученного из биологического сырья (в том числе из возобновляемых отходов) сельского и лесного хозяйства). Предварительно гости уже ознакомились с возможными вариантами места развертывания предприятия. Их устраивают и климатические условия Конотопщины, ветровой и солнечный режим территории Конотопской громады, территориальная приближенность к аграрному сектору.

Артем Семенихин дал поручение профильному заместителю Юрию Павлову и управлению экономики – предоставить представителям немецкой компании всю необходимую информацию о наличии сырья для переработки, возможности взаимовыгодного партнерства с лесными хозяйствами, аграрными предприятиями, об оптимальном месте для развертывания предприятия (приближенность к тепловым и электрическим сетям). Уже с понедельника начнется активная работа по формированию соответствующих справочных материалов и расчетов для немецких партнеров.