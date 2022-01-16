Фрунзенцы обвинили мэра Сум в потакании агрессору Сегодня, 26 января, проходит сессия Сумского горсовета.

На заседание пришли бывшие работники Сумского НПО, которым завод задолжал больше 200 млн грн зарплаты. Представитель фрунзенцев рассказала, что за год после встречи с мэром с завода выведены сотни миллионов гривен в Российскую Федерацию, где оплачиваются в качестве налогов и идут на патроны для снайперов, которые убивают украинцев на Донбассе. А люди, которые выиграли все возможные суды, денег так и не получили.

Она напомнила, что мэр Сум родился в Москве, поэтому предположила, что это все объясняет.

- С кем Вы, с сумчанами или с Лукьяненко? – был задан риторический вопрос, так как мэр Сум Александр Лысенко ничего не смог ответить, только пообещал, что на следующее заседание будут подготовлены все материалы.

Люди требуют ответ прямо сейчас, мэр делает вид, что их не слышит, продолжая сессию.

Люди продолжают скандировать: «Ганьба!». Мэр обвинил фрунзенцев в том, что они срывают принятие бюджета.