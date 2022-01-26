В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1209 человек

По состоянию на 26 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 144 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2959 летальных исходов, за прошедшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 4, Шосткинский р-н – 22).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 129 685 человек, из них за минувшие сутки – 333 (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 12, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 257, Шосткинский р-н – 35).
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