Родильное отделение в Кролевце окончательно прекратит работу в мае 25 января на сессии Кролевецкого горсовета было принято решение об утверждении новой структуры КП «Кролевецкая больница».

Согласно ему, родильное отделение окончательно прекратит свою работу 3 мая 2022 года.

Как рассказал главный врач коммунальной больницы Сергей Побывайло, из-за низкой рождаемости не был заключен договор с НСЖУ на предоставление соответствующих услуг.

В течение 2021 года родильное отделение работало всего 4 месяца и там было принято 20 родов, а всего по громаде - 139. В 2020 году в больнице было 86 родов. Всего по территории – 160 родов, а это значит, что большинство рожениц обратилось в другие больницы.

«Если бы все роженицы рожали у нас, то и такой цифры не хватило бы на подписание договора с НСЖУ. По предварительному прогнозу на этот год запланировано 120 родов», – сказал Сергей Побывайло.

Депутатский корпус поддержал данное решение: "За" проголосовало 16 депутатов, пишет Голос громад.