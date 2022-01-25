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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30330

В Сумах легковушка врезалась в микроавтобус

Около 7 часов утра патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Горького.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 32-летний водитель ВАЗ 211540 не выбрал безопасную скорость движения, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с Ford Transit.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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