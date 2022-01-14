В Шостке полицейские задержали мужчину за нанесение ножевого ранения Во время конфликта с потерпевшим, злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь, нанеся тому проникающее ранение.

Сообщение о ранении 54-летнего мужчины в полицию поступило от 50-летней жительницы Шостки. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Как предварительно установили правоохранители, в тот день потерпевший пришел в гости к своей знакомой, проживающей вместе с 32-летним сыном. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого сын заявительницы и нанес проникающее ножевое ранение знакомому женщины.

Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Подозреваемого полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. В оправдание задержанный говорит, что таким образом защищался от агрессивного гостя.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого производятся необходимые следственные действия. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.