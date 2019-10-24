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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:54194

Парковка по-сумски, или как обойти запреты

Неизвестно, как обстоят дела в других городах, но для основной массы сумских водителей вопрос парковки не стоит принципиально. Если нет запрещающего знака, значит, парковаться можно. А вот есть ли такая возможность, а то и здравый смысл - это уже вопрос второстепенный.

Сумские водители отлично приспосабливаются к ситуации. Это, наверное, в наших людях заложено генетически. И, будет справедливым отметить, находит свое отображение не только у этой категории населения. Вот, казалось бы, есть Правила дорожного движения, но некоторым не интересно, а кто-то и не считает нужным соблюдать какие-то пункты из них.

На второстепенной дороге около остановки «Мануфактура» со стороны торгового центра, стоят знаки, запрещающие остановку и стоянку на протяжении 100 метров по обе стороны. Патрульная полиция отучила водителей парковаться здесь. Ряд рейдов, куча штрафов – вопрос решен. Теперь на этом участке не увидеть стоящих авто. 

Но наши водители очень прагматичны. Если нельзя именно здесь – станем немножко в другом месте, где нет знака. И вот теперь этим другим местом стал тротуар около дома 2 по Харьковской. Машины ровненько стоят, как на парковке. Казалось бы, никому не мешают. Но! Здесь нет парковки. А в данном случае и подъезда к такой стоянке нет. Машины заезжают через газоны. Хорошей отмазкой для таких водителей, естественно, будет: «под снегом не видать». А то что едут через бордюры и по бездорожью, никого не наталкивает на мысль, что здесь дорога не предусмотрена. К такой несанкционированной парковке теперь ведут четыре въезда. И все через бордюр. В каком виде будут клумбы весной, когда сойдет снег- не сложно представить.

Оно-то, конечно же, удобно обслуживаться в банке и видеть под окном свою машину. Или делать покупки в магазине и не тянуть далеко сумки к своему авто. Очень удобно, например, отдохнуть в близлежащем ресторане и быстренько сесть в машину, чтобы не успеть расслабленному телу замерзнуть в такую погоду. Причин удобства такой парковки много. Вот только кто будет восстанавливать газоны? А ведь до парковки, предусмотренной планом благоустройства и отмеченной дорожным знаком, каких-то 30 метров.

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Общество Парковка
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