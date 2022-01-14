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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:59362

В Сумах трое детей, больных COVID-19, на кислородной поддержке

В Сумской детской больнице трое детей на кислородной поддержке из-за коронавируса.

Об этом рассказала заместитель директора Сумской городской детской больницы Наталья Спичакова. Также, по данным мониторинга СНБО, один ребенок в области подключен к аппарату ИВЛ, пишет Суспільне.

В городскую больницу Святой Зинаиды привозят детей со всей области, поскольку сейчас она работает как областная «ковидная» детская больница. На 25 января занято 75% коек. По словам Натальи Спичаковой, впервые за все время пандемии – в больнице более 50 детей с подтвержденным коронавирусом, еще столько же ожидает результатов анализов. Цифры, говорит, меняются каждый час, после получения очередных результатов тестирования. Большинство поступающих детей – это дети раннего возраста, до 3-5 лет.

«Уровень госпитализации сейчас повышен, мы за сутки принимаем более 20, вот вчера (24 января – ред.) за сутки 31 ребенок», – говорит Наталья Спичакова.

На 25 января в реанимации больницы на кислородной поддержке находятся трое детей. Все они подростки, у всех тяжелые сопутствующие заболевания. Наталья Спичакова говорит, что тяжелее коронавирусная болезнь протекает именно у детей от 12 лет, поэтому рекомендует их вакцинировать.

В стационар попадают по направлению семейного врача или педиатра, 60% - на «скорой». Ребёнка заберут в больницу, если подозрение именно на коронавирус.

«Очень тяжело снижается температура у ребенка, то есть мама дает жаропонижающий препарат, и видит, что температура не снижается. Если это судороги, если ребенок вялый. Если родители и бригада экстренной медицинской помощи видят, что у ребенка средней тяжести состояние, без сознания, тогда, конечно, ребенка уносят», – отмечает Спичакова.

Более 300 детей лечатся дома, говорит она.

Общество Коронавирус
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