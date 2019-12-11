В Сумах собираются принять дефицитный бюджет

Согласно озвученным цифрам, доходы бюджета составят 3,563 млрд грн (на 283 млн грн, чем в 2021 году), расходы – 3,74 млрд грн. Дефицит бюджета – 177 млн грн.
После третьего переноса бюджетной сессии мэр Сум Александр Лысенко объяснил, почему город уже почти месяц живет без бюджета на 2022...
Запланированная на завтра сессия горсовета перенесена на 17 января....
Депутаты Сумского совета 24 декабря проголосовали за проект бюджета Сумской городской ОТГ на 2020 год....
Заседание 69-й сессии Роменского городского совета прошло 17 декабря....
Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Евгений Кузьмичев....