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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46225

В Сумах собираются принять дефицитный бюджет

Сегодня, 25 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривают проект бюджета Сумской ОТГ на 2022 года.

Согласно озвученным цифрам, доходы бюджета составят 3,563 млрд грн (на 283 млн грн, чем в 2021 году), расходы – 3,74 млрд грн. Дефицит бюджета – 177 млн грн.

Экономика Городской бюджет
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
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