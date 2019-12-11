В Сумах собираются принять дефицитный бюджет Сегодня, 25 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривают проект бюджета Сумской ОТГ на 2022 года.

Согласно озвученным цифрам, доходы бюджета составят 3,563 млрд грн (на 283 млн грн, чем в 2021 году), расходы – 3,74 млрд грн. Дефицит бюджета – 177 млн грн.