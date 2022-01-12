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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:59418

Сумська обласна служба зайнятості долучилася до створення робочих місць у сфері зеленого туризму та крафтового виробництва

Усіх бажаючих запрошують долучитись до проєкту «Розширення формальних можливостей працевлаштування через розвиток зеленого і крафтового туризму в межах «Туристичного трикутника Сумщини»

Інформаційна зустріч у рамках цього проєкту відбувається наразі для Есманьської громади у м. Глухів.

У Кролевецькій громаді та м. Глухів вже відбулись презентації, участь в яких взяли представники міських рад та міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, навчальних закладів, наукових установ, старости сіл ОТГ, громадські діячі, представники ЗМІ.

Ідеї з виробництва різного роду товарів або надання послуг (у сфері зеленого туризму) зможуть отримати якісну і професійну рецензію, консультаційний супровід, у подальшому - фінансову підтримку.

Проєкт розрахований на вразливі групи населення і спрямований на працевлаштування через власну справу саме цієї категорії людей.

Регіональний проєкт здійснюється в рамках реалізації пілотного проекту Міжнародної організації праці (МОП) «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні». Його реалізацію розпочали Сумський національний аграрний університет спільно із облдержадміністрацією та Сумським обласним центром зайнятості.

Проект передбачає спільну роботу 11 партнерів. Серед них – представники п’яти місцевих громад Сумщини - Путивльської, Кролевецької, Глухівської міських рад, Есманьської селищної ради та Новослобідської сільської ради. Термін реалізації проєкту: 1 листопада 2021 року – 30 квітня 2023 року.

До співпраці запрошуються інклюзивні категорії громадян: випускники навчальних закладів, які не знайшли роботу, мами після декретної відпустки, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, учасники ЧАЕС, АТО (ООС), багатодітні сім’ї, особи передпенсійного віку тощо. 

Передбачені безкоштовні тренінги, де навчатимуть генерувати ідеї та втілювати їх у життя; курси з крафтових технологій та зеленого туризму; конкурс стартапів, де 25 учасників зможуть отримати по 3 000 дол. США на свій стартап. Визначені контактні особи проєкту, серед яких і фахівці обласної служби зайнятості,  та графік проведення інфозустрічей, тренінгів, реєстрації учасників у громадах.

 
Общество
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