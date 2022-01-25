Роменчанин украл ноутбук у своей девушки В Ромнах полицейские разоблачили мужчину, обокравшего свою девушку.

К работникам Роменского районного отдела полиции с заявлением о краже обратилась 27-летняя жительница Сумского района. Девушка объяснила, что приехала в гости к своему парню на Роменщину. А тот, ничего не сообщив, однажды утром вышел из дома и куда-то ушел. Спустя время девушка обнаружила, что ее ноутбук исчез, а парень перестал отвечать на звонки.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что к краже ноутбука действительно причастен 29-летний знакомый заявительницы. Злоумышленник же своей причастности к совершенному не отрицал и объяснил, что решил развлечься, однако не имел для этого денег, поэтому и решил стащить ноутбук.

В полиции в отношении злоумышленника возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему может грозить до пяти лет ограничение свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.