На Сумщине после вмешательства прокуратуры психбольнице вернули 92 га земли за 15 млн грн После того, как Ахтырской окружной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области был заявлен иск о признании недействительным договора о предоставлении услуг, частное акционерное общество добровольно вернуло медицинскому учреждению земельные участки общей площадью более 92 га и стоимостью почти 15 млн грн.

Ранее установлено, что эти земельные участки расположены на территории Чернеччинского сельского совета и с 2020 года на праве постоянного пользования переданы коммунальному некоммерческому предприятию Сумского областного совета «Областная клиническая специализированная больница». В свою очередь, больница заключила договор с частным акционерным обществом о предоставлении услуг, а именно выполнение сельскохозяйственных работ на указанных землях. Однако прокуратурой установлено, что по своей правовой природе и юридическим признакам заключенный договор является договором аренды земли, поэтому подлежит отмене.

После вмешательства прокуратуры обжалуемый договор сторонами расторгнут. Следовательно, указанные земельные участки возвращены медицинскому учреждению, а производство по делу закрыто, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.