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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:131437

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 809 человек

COVID-19 подтвердили у 809 человек (Конотопский р-н – 111, Ахтырский р-н – 34, Роменский р-н – 57, Сумской р-н – 487, Шосткинский р-н – 120).

По состоянию на 25 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 143 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2948 летальных исходов, за прошедшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 3, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 129 352 человек, из них за прошедшие сутки – 388 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н –32, Роменский р-н – 53, Сумской р-н – 226, Шосткинский р-н – 74).

Общество Коронавирус
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Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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