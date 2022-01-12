На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 809 человек

По состоянию на 25 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 143 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2948 летальных исходов, за прошедшие сутки – 11 (Конотопский р-н – 3, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 129 352 человек, из них за прошедшие сутки – 388 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н –32, Роменский р-н – 53, Сумской р-н – 226, Шосткинский р-н – 74).
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