На Сумщине спасатели достали «Ниву» из кювета 24 января в 17.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи села Синенково Роменского района.

Водитель легкового автомобиля из-за сложных погодных условий не справился с управлением и съехал в кювет.

К месту происшествия было направлено дежурное спасательное отделение. По прибытию на место вызова спасатели с помощью спецтранспорта вытащили автомобиль на проезжую часть дороги.

Спасатели ГСЧС Украины призывают водителей транспортных средств быть максимально осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на заснеженных и оледеневших дорогах, чтобы избежать трагических происшествий на автодорогах.