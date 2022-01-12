На Сумщине спасатели достали «Ниву» из кювета

Водитель легкового автомобиля из-за сложных погодных условий не справился с управлением и съехал в кювет.
К месту происшествия было направлено дежурное спасательное отделение. По прибытию на место вызова спасатели с помощью спецтранспорта вытащили автомобиль на проезжую часть дороги.
Спасатели ГСЧС Украины призывают водителей транспортных средств быть максимально осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на заснеженных и оледеневших дорогах, чтобы избежать трагических происшествий на автодорогах.
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