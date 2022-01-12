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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:23256

На Сумщину доставлены лекарства для лечения больных коронавирусной инфекцией

20 тыс. флаконов Ремдесивира, который используется для лечения больных коронавирусной инфекцией и закуплен за средства госбюджета, доставлены в регионы, 775 из них – в Сумскую область.

Ремдесивир (торговое название Veklury) разрешен Минздравом Украины для использования в лечении пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19) согласно протоколу оказания медицинской помощи.

Распределение препарата производилось в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 13.01.2022 №59.

Для того, чтобы узнать наличие Ремдесивира в учреждениях здравоохранения, воспользуйтесь информационной системой – https://bi.medzakupivli.com/. Перейдите на вкладку «Остатки» и в выпадающем списке выберите «Лекарства для предотвращения COVID-19», а в списке товаров – Ремдесивир.

Напоминаем, что в конце 2021 года ГП «Медзакупки Украины» по заказу Минздрава Украины заключило соглашения на закупку 20 000 и 43 711 единиц Ремдесивира (100 мг). Следующая поставка 43 711 флаконов, согласно договору, ожидается на центральный склад в феврале 2022 года.

ГП МЗУ не впервые закупает Ремдесивир. Всего за средства 2021 было закуплено 78 тыс. единиц препарата.

Общество Ремдесивир
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