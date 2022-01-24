В Сумах коммунальный автобус сбил пенсионера Авария произошла сегодня, 24 января, в 14.15 на ул. Троицкая.

Патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Троицкой. На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 59-летний водитель автобуса Ataman допустил наезд на 67-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП медики доставили мужчину в больницу для оказания необходимой помощи. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции, сообщает патрульная полиция Сумщины.