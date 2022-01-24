В Сумах коммунальный автобус сбил пенсионера

Патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Троицкой. На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 59-летний водитель автобуса Ataman допустил наезд на 67-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП медики доставили мужчину в больницу для оказания необходимой помощи.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции, сообщает патрульная полиция Сумщины.
Вчера, около 11 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской....
Вчера, около 10 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Роменской....
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с потерпевшей....
Авария произошла сегодня утром на пр. Лушпы....
Всемирно известный актер и бывший губернатор Калифорнии не справился с управлением огромного внедорожника....