В Ахтырке учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно

256 активных больных COVID-19 находятся на учете, – это в 2,5 раза больше, чем заболело за предыдущую неделю (105 человек). Значительно увеличилось количество заболеваний среди детей. За прошлую неделю заболело 40 детей.
Об этом сообщила директор коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырский центр первичной медико-санитарной помощи» Елена Максименко сегодня, 24 января, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.
Поэтому комиссия приняла решение по дистанционному обучению учащихся 5-11 классов, а также внешкольному образованию с 25 января.
Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом изменится, комиссия пересмотрит принятое решение, сообщает Ахтырский городской портал.
Заведения общего среднего образования громады переходят с очной формы обучения на дистанционную....
Министерство образования и науки рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях профессионального перед высшими, высшего, последипломного образования с 25 октября по...