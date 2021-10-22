В Ахтырке учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно В Ахтырке на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых случаев заболеваний COVID-19.

256 активных больных COVID-19 находятся на учете, – это в 2,5 раза больше, чем заболело за предыдущую неделю (105 человек). Значительно увеличилось количество заболеваний среди детей. За прошлую неделю заболело 40 детей.

Об этом сообщила директор коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырский центр первичной медико-санитарной помощи» Елена Максименко сегодня, 24 января, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

Поэтому комиссия приняла решение по дистанционному обучению учащихся 5-11 классов, а также внешкольному образованию с 25 января.

Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом изменится, комиссия пересмотрит принятое решение, сообщает Ахтырский городской портал.