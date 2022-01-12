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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:20465

В Сумах произошла авария возле рынка СКД

Вчера, около 11 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 45-летний водитель транспортного средства Dacia Logan, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Renault Kadjar.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на кормчего Dacia Logan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.

Право Дтп
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