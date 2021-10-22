Роменские школы переходят на дистанционку Заведения общего среднего образования громады переходят с очной формы обучения на дистанционную.

Сегодня, 24 января, состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассматривался вопрос внедрения дополнительных противоэпидемических мероприятий на территории Роменской городской территориальной громады.

Заслушав информацию начальника отдела образования, руководителей лечебных учреждений по ситуации с заболеванием коронавирусом, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что с целью улучшения противоэпидемической ситуации на территории Роменской городской территориальной громады и сдерживания роста заболеваемости COVID-19 необходимо перевести образовательный процесс заведений общего среднего образования с очной формы обучения на дистанционную с 25.01.2022 по 31.01.2022 (включительно) до улучшения эпидемиологической ситуации, кроме заведений дошкольного образования.

Директорам детсадов поручено усилить противоэпидемические меры. Контроль за выполнением карантинных требований возложить на начальника отдела образования и руководство заведений дошкольного образования.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мер осуществлять Роменскому РПП ГУ Национальной полиции в Сумской области и Роменскому городскому управлению Главного управления Госпродслужбы в Сумской области.