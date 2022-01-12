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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:30377

В Сумах фура врезалась в легковушку

Вчера, около 10 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Роменской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 61-летний водитель транспортного средства DAF, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил наезд на транспортное средство Ford.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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