В Сумах фура врезалась в легковушку

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 61-летний водитель транспортного средства DAF, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил наезд на транспортное средство Ford.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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