В Сумах фура врезалась в легковушку Вчера, около 10 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Роменской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 61-летний водитель транспортного средства DAF, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил наезд на транспортное средство Ford.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.