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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На границе с РФ сумские пограничники задержали азербайджанца-нелегала

На днях пограничники Сумского отряда задержали гражданина Азербайджана, незаконно пересекшего границу с территории РФ в Украину вне пункта пропуска «Бачевск».

Как выяснилось, мужчина в этот день уже пытался попасть на территорию Украины через пункт пропуска Бачевск. Однако по отношению к нему сработала база данных – в сентябре прошлого года иностранец не выполнил в установленный срок решение о принудительном возвращении с возложенным обязательством покинуть Украину. Охранники границы отказали ему в пропуске на территорию Украины и проставили отметку о запрете на въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

В настоящее время иностранец задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит административная ответственность. Также за пересечение государственной границы Украины во время действия запрета на въезд на территорию Украины ему грозит и уголовная ответственность по ст. 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы Украины» УК Украины, о чем пограничники направили соответствующее уведомление в компетентные правоохранительные органы. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Также в отношении задержанного гражданина Азербайджана будет принято решение о запрете въезда в Украину сроком на 10 лет.

Право Пограничники
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