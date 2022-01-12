С сегодняшнего дня сумчане старше 60 лет смогут приобрести лекарства за средства программы єПідтримка

Нельзя покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.
Лекарства по программе можно купить в следующих условиях:
- возраст покупателя – 60+ лет,
- наличие «зеленого» сертификата о вакцинации от COVID-19,
- расчет картой єПідтримка,
- препарат зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств.
Выполнены ли эти условия, банк будет проверять при проведении платежа. Когда именно покупатель оформил карточку єПідтримка – неважно.
Следует обратить внимание, что препараты по программе Доступные лекарства пациент может получить бесплатно. Стоимость этого лекарства возмещается аптекам государством.
Детальнее о программе можно узнать на сайте https://e-aid.diia.gov.ua/.