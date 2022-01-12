Сумчанин задержал вора, который пытался украсть из его авто видеорегистратор Событие произошло в субботу на улице Засумской.

Сумчанин припарковал транспортное средство ГАЗ и ушел по делам. Вернувшись, в салоне автомобиля он увидел незнакомца, который пытался похитить видеорегистратор.

Увидев владельца, злоумышленник принялся бежать. Но мужчина, не растерявшись, сообщил о происшествии на линию 102, а сам догнал и задержал его.

За считанные минуты патрульные прибыли на место происшествия. 43-летний мужчина, которого заявитель задержал, уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.

На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа, которая выясняла обстоятельства происшествия. Известно, что по этому факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УКУ.