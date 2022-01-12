В Сумах авто сбили 9-летнюю девочку Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с потерпевшей.

По проспекту Михаила Лушпы водитель автомобиля ВАЗ 21014, двигаясь по параллельно основной второстепенной дороге, совершил наезд на девятилетнюю девочку. Ребенок доставлен в больницу для оказания помощи.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.