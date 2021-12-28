В Сумах столкнулись две маршрутки: пострадали две пассажирки

Как предварительно установили сотрудники полиции, в на улице Харьковской столкнулись два маршрутных такси. В результате столкновения пострадали две пассажирки 36-ти и 62-х лет, которые находились в салоне одного из транспортных средств. Обе травмированные были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.
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