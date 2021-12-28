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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:25476

В Сумах столкнулись две маршрутки: пострадали две пассажирки

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с потерпевшими.

Как предварительно установили сотрудники полиции, в на улице Харьковской столкнулись два маршрутных такси. В результате столкновения пострадали две пассажирки 36-ти и 62-х лет, которые находились в салоне одного из транспортных средств. Обе травмированные были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Право ДТП с маршруткой
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