В Сумах столкнулись две маршрутки: пострадали две пассажирки Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с потерпевшими.

Как предварительно установили сотрудники полиции, в на улице Харьковской столкнулись два маршрутных такси. В результате столкновения пострадали две пассажирки 36-ти и 62-х лет, которые находились в салоне одного из транспортных средств. Обе травмированные были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.