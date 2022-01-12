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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:14435

Сумщина – на 2-м месте в Украине по уровню заболеваемости COVID-19

Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации отметил главный государственный санитарный врач области Владимир Збаражский.

По его словам, в течение 3-й недели года развертывалась очередная волна эпидемии, связанная с вариантом Омикрон SARS-CoV-2. Так, по состоянию на 23 января, показатель заболеваемости за предыдущие 14 дней составил 877 на 100 тысяч населения, что в 2,4 раза больше, чем 7 дней назад. По уровню заболеваемости Сумщина находится на 2-м месте после Ивано-Франковской области в Украине.

«На минувшей неделе показатель инцидентности, то есть количества новых случаев, вырос до 679 на 100 тысяч населения. Коэффициент выявления случаев инфицирования также постоянно растет и составляет 39,2%. Уровень госпитализации – 52,9%. При этом показатели заболеваемости резко выросли во всех возрастных группах, охватывая и более молодые категории граждан. Так, в возрастной группе 0-2 года – на 98%, в 18-29, 60-69 и 70 лет и старше – на 128-177%», – прокомментировал Владимир Збаражский.

По интенсивным показателям на прошлой неделе наиболее пораженными территориями были Верхнесыроватская (1646 на 100 тыс. населения), Сумская (1525 на 100 тыс. населения), Бездрицкая (1517 на 100 тыс. населения), Хотинская (1447 на 100 тыс. населения), Нижнесыроватская (1323 на 100 тыс. населения) громады.

В качестве позитива главный санитарный врач отметил увеличение количества направленных образцов для обследований. Так, за третью неделю количество направленных от заведений здравоохранения образцов для исследований возросло с 6777 до 11 750 или в 1,8 раза больше. При этом показатель тестирования приблизился к максимуму с начала пандемии.

В настоящее время 10 610 жителей Сумщины продолжают болеть. Из них 9964 лечатся амбулаторно, 646 – находятся в лечебных заведениях, в том числе 36 – на аппарате ИВЛ.

В лечебных заведениях выделено 2016 коек для лечения больных с COVID-19, процент загруженности кроватного фонда составляет 32% (646 коек). Кислородом обеспечена 1951, в частности, 1103 – централизованная подача кислорода, 848 – с помощью кислородных концентраторов.

Общество Коронавирус
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