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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Конотопі встановили національний рекорд

Народний театральний колектив «Смайл» з Конотопа - рекордсмен України.

22 січня народний театральний колектив «Смайл» Конотопської дитячої школи мистецтв відзначив своє 15-річчя виставою «Чарлі та шоколадна фабрика».

І саме ця вистава встановила перший рекорд в Україні у номінації  «Найбільша кількість дітей, задіяних в одній театральній виставі» - рівно 100 талановитих, творчих «смайликів», учні театрального колективу, який працює під керівництвом Тетяни Новікової,  Юлії Яценко-Мех, Уляни Люботи. Художник - декоратор Євген Мех.

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Досуг Рекорд Театр
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