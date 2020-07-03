У Конотопі встановили національний рекорд

22 січня народний театральний колектив «Смайл» Конотопської дитячої школи мистецтв відзначив своє 15-річчя виставою «Чарлі та шоколадна фабрика».
І саме ця вистава встановила перший рекорд в Україні у номінації «Найбільша кількість дітей, задіяних в одній театральній виставі» - рівно 100 талановитих, творчих «смайликів», учні театрального колективу, який працює під керівництвом Тетяни Новікової, Юлії Яценко-Мех, Уляни Люботи. Художник - декоратор Євген Мех.
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