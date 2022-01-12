Журналисты разыскали сумчанина, который сделал 27 прививок от коронавируса (видео) Как сообщает «Сегодня», сумчанин Алексей ездит по Украине и вакцинируется всеми препаратами от «ковида».

Сумчанин уверяет, что после всех вакцин чувствует себя хорошо и будет еще вакцинироваться. Мужчина отмечает, что его цель 30 прививок.

Медики говорят, что мужчина обошел систему: он «мигрирует» из одной области в другую и делает очередные вакцины.

Оказывается, что в системе приложения Helsi, куда вносят данные о вакцинации никаких предохранителей на подобный случай нет. Но есть одно «но», сформировать пациенту сертификат с десятком прививок не получится.

«Это скорее всего вызовет ошибку при формировании сертификата о вакцинации», – сообщает директор сервиса Helsi Евгений Донец.