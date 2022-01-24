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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине вакцинировано от COVID-19 меньше половины взрослого населения

По словам главного государственного санитарного врача области Владимира Збаражского, по состоянию на 24 января в области сделано всего 863 347 прививок.

438 027 человек получили хотя бы одну дозу вакцины, что составляет 49,34% взрослого населения. Завершили курс вакцинации 417 506 граждан. Дополнительную дозу получили 112 человек. Бустерная доза введена 6224 лицам.

Сумщина по показателю вакцинации не отстает среди регионов Украины, однако такие темпы недостаточны для достижения показателя 70% в кратчайшие сроки, убежден Владимир Збаражский.

Общество Вакцинация
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