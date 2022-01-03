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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В центре Сум отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по проспекту Шевченко.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту Шевченко 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, ул. Новоместенская 31, ул. Горького, 2/1, пер. Красовицкого1, 2, 4, 5, 7, 9, 12/1, 12/2.

Общество Отключение воды
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20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
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