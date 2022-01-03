В центре Сум отключили воду

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту Шевченко 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, ул. Новоместенская 31, ул. Горького, 2/1, пер. Красовицкого1, 2, 4, 5, 7, 9, 12/1, 12/2.
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
Сумской водоканал на своем сайте сообщает о вынужденном отключении воды 6 января по нескольким адресам Сум....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по улице Тополянская и близлежащим улицам....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по ул. Труда, 3....