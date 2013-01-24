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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Депутат Сумского облсовета скрыл из декларации 3,6 млн гривен

Депутат Сумского областного совета от «Батькивщины» Вадим Лысый скрыл в декларации имущества на 3,62 млн гривен

Об этом редакции 368.media стало известно из результатов полной проверки декларации НАЗК

. Вадим Лысый неверно указал в декларации площадь земельного участка, указав 0,17 кв.м, в то время как реальная площадь составляет 1746 кв.м. В декларации депутат неверно указал регистрационные номера принадлежащей ему недвижимости, объяснив это технической ошибкой. В разделе движимого имущества Вадим Лысый скрыл квадроцикл Arctic CAT TRV 700 XT (2011), впрочем, указал что владеет квадроциклом BRP 100 (2014) стоимостью 221 тыс. гривен наличие и стоимость которого во время полной проверки декларации не удалось установить.

Также он указал в декларации, что его супруга в 2001 году приобрела автомобиль Mercedes-Benz SLK250 (2012). Впрочем, установлено, что данный автомобиль она приобрела в июне 2018 года. Кроме того, депутат ошибся на один месяц с датой приобретения автомобиля Mercedes-Benz GLS450 (2017).

В разделе доходов Вадим Лысый не указал прибыль от продажи автомобиля Porsche Cayman S (2018) в размере 2 млн гривен. Согласно объяснениям, автомобиль он передал компании ООО «Автоконсул», которое обязывается продать автомобиль за 2 млн гривен, впрочем, в течение 2020 года не сообщало ему о продаже автомобиля.

Также депутат Сумского облсовета скрыл в декларации доход в размере одной тысячи гривен от передачи 50% корпоративных прав на ООО «Глобус-Хорека». В разделе финансовые обязательства Вадим Лысый скрыл получение ссуды в размере 1,62 млн гривен под залог нежилого помещения площадью 520 кв.м в Сумах.

По результатам проверки декларации установлено совершение уголовного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 366-2 УК.

Политика Лысый
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