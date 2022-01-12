В Сумах увеличивают количество ковидных коек для детей Об этом сегодня, 24 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, сейчас в детской больнице находятся 47 детей, в то мчисле с подтвержденным диагнозом 35. Свободных остается 88. Но в связи с тем, что больные с неподтвержденным диагнозом до подтверждения должны находиться изолировано, то на часть коек, которые идут как свободные, на самом деле нельзя госпитализировать других больных. Поэтому под коронавирус перепрофилировано дополнительно 20 коек в лор-отделении и 30 в педиатрическом отделении.

Число больных детей увеличилось за неделею на 78%.