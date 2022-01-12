В Сумах 60% стационарных больных COVID-19 были непривиты

Статистику предоставила сегодня, 24 января, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.
По ее словам, за неделю количество активных больных увеличилось на 59% - 5789. При этом наблюдается быстрый рост заболеваемости среди детей – 796 за неделю. Число активных больных увеличилось на 78%. Однако позитивный момент, что больные в большинстве случаев болеют амбулаторно и не требуют госпитализации.
В городских больницах лечится 173 человека (неделей ранее 161), в том числе 126 взрослых (112). Занято 25% коек (22%), выделенных для госпитализации взрослого населения. И 47 детей (48): 35 подтвержденных случаев заболевания (28). Среди 126 взрослых, которые лечатся в стационарах, 60% невакцинированы. Среди тех, кто требует интенсивной терапии в реанимации – 100% невакцинированы – это 13 пациентов. Те, кто на ИВЛ – 10 человек – также все невакцинированы.
На сегодня свободных коек для госпитализации взрослых 384 (387), все обеспечены кислородом, для детей – 88 (86), все с кислородом. В больницы областного подчинения на прошлой неделе госпитализированы 68 сумчан (55), из них 7 в реанимации (6), 6 – на ИВЛ (5).
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