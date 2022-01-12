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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:15431

Коронавирус массово косит работников Сумской мэрии

Под угрозой проведение сессии Сумского горсовета 26 января.

Об этом сегодня, 24 января, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- 18-я сессия Сумского горсовета пройдет 26 января в 9.00 в сессионном зале Дома советов, - анонсировал он. – Дай Бог, чтобы нам удалось провести нашу сессию, чтобы никто не заболел, потому что вы видите, что сейчас происходит: большое количество больных, и много больных у нас среди работников Сумского горсовета, исполнительного комитета, в отделе советов. Но я думаю, те, кто еще не заболел, нам обеспечат проведение сессии. Будем надеяться, что и депутаты также будут присутствовать на сессии, и будет кворум. Потому что мы будем принимать бюджет.

Кроме того, он напомнил, что до 31 января работникам мэрии, коммунальных предприятий и медучреждений нужно вакцинироваться от коронавируса под угрозой отстранения от работы без сохранения зарплаты.

Напомним: сам мэр Сум тянул почти до последнего, сделав прививку только в начале января.

Общество Коронавирус
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