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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01499

В Сумах УКС хочет 300 тысяч на ледовую арену

Начальник управления капитального строительства Виталий Шилов просит депутатов выделить 300 тыс. грн на ледовый дворец.

На прошлой неделе он направил письмо на имя главы депутатской комиссии по бюджету Вадиму Акперову, в котором просит выделить средства по объекту «Новое строительство физкультурного центра зимних видов спорта и активного отдыха Ледовая арена в Сумском городском парке им. И.Кожедуба». При этом неделей ранее просили 2 млн грн…

Напомним: о строительстве ледовой арены в Сумах говорят уже больше 10 лет, даже построили подстанция рядом со стоянкой в парке, даже поддержали петицию горожан три года назад, даже приняли землю от ликвидируемого ГП «Ледовые арены», которое так и не родило крытый каток в Сумах, а воз и ныне там…

Спорт Ледовый дворец
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