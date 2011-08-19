В Сумах УКС хочет 300 тысяч на ледовую арену

На прошлой неделе он направил письмо на имя главы депутатской комиссии по бюджету Вадиму Акперову, в котором просит выделить средства по объекту «Новое строительство физкультурного центра зимних видов спорта и активного отдыха Ледовая арена в Сумском городском парке им. И.Кожедуба». При этом неделей ранее просили 2 млн грн…
Напомним: о строительстве ледовой арены в Сумах говорят уже больше 10 лет, даже построили подстанция рядом со стоянкой в парке, даже поддержали петицию горожан три года назад, даже приняли землю от ликвидируемого ГП «Ледовые арены», которое так и не родило крытый каток в Сумах, а воз и ныне там…
Сумщина станет одним из первых регионов Украины, где будет построен ледовый комплекс....
Сумы включены в перечень городов для строительства в 2012 году крытых спортивных сооружений с искусственным ледовым покрытием.... 4
Горуправление капительного строительства должно подготовить гарантийное письмо вице-премьеру Борису Колесникову у том, что Сумской горсовет обещает подводку инженерных сетей к... 2
Сумской горсовет приостановил право пользования земельным участком по проспекту Лушпы государственному предприятию «Ледовые арены».... 5
Сумской облсовет на сессии 19 августа принял решение о создании ДЮСШ по ледовым видам спорта....