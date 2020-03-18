Призыв – 2022: информация для сумчан, вера которых запрещает браться за оружие Департамент социальной защиты населения информирует о возможности прохождения призывниками альтернативной (невоенной) службы.

Указом Президента Украины от 29.12.2021 № 687/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» определены сроки проведения очередных призывов граждан на срочную военную службу: апрель-июнь и октябрь-декабрь 2022 года.

Лицам, которые намерены проходить альтернативную (невоенную) службу, необходимо до 1 февраля 2022 года предоставить соответствующее заявление и документы, ведь несвоевременная подача заявления является одним из оснований для отказа в направлении на альтернативную службу.

На альтернативную (невоенную) службу имеют право жители громады, принадлежащие к действующим (согласно законодательству Украины) религиозным организациям, вероучение которых не допускает пользования оружием.

Прохождение альтернативной (невоенной) службы состоит в выполнении долга перед обществом посредством общественно полезных работ в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, защиты окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Лица, желающие пройти альтернативную (невоенную) службу могут относиться к следующим религиозным организациям: Адвентисты-реформисты, Адвентисты седьмого дня, Евангельские христиане, Евангельские христиане-баптисты, Покутники, Свидетели Иеговы, Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированными уставами), Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам), Христиане евангельской веры, Общество Сознания Кришны.

С заявлением и документами, подтверждающими истинность религиозных убеждений, паспортом, документом об образовании, справкой с места работы или учебой (если лицо работает или учится) в департамент социальной защиты населения Сумского городского совета (г. Сумы, ул. Харьковская, д. 35).

Разъяснения по этим вопросам – по телефонам 78-71-46, 78-71-47.