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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:11614

На Сумщине в аварии погиб мопедист

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в селе Юнаковка, водитель мопеда умер в автомобиле «скорой».

Как установили сотрудники полиции, 20-летний водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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