Шосткинские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины

В турнире приняли участие 7 команд, которые сыграли круговой турнир.
Итоговое положение команд:
1. ДЮСШ "Авангард" г.Калиновка тр. Бондарчук Виталий
2. КДЮСШ "Барса" г. Шостка тр. Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь
3. СДЮСШОР "Олимпия" г. Винница тр. Бакун Сергей, Супрун Сергей
4. ХК Винница тр. Кулеша Александр
5. БЛИСП-ХК "Феникс" Житомирская область. тр. Мокрицкий Евгений
6. СДЮСШОР "Динамо" г.Сумы тр. Тагиева Диана
7. КДЮСШ "Барса-2" г. Шостка тр. Яковенко Игорь, Мороз Илья, Яковенко Игорь.
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