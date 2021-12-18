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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины

С 20 по 23 января, в Шостке состоялся Чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2006-07 г.р.

В турнире приняли участие 7 команд, которые сыграли круговой турнир.

Итоговое положение команд:

1. ДЮСШ "Авангард" г.Калиновка тр. Бондарчук Виталий

2. КДЮСШ "Барса" г. Шостка  тр. Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь

3. СДЮСШОР "Олимпия" г. Винница тр. Бакун Сергей, Супрун Сергей

4. ХК Винница тр. Кулеша Александр

5. БЛИСП-ХК "Феникс" Житомирская область. тр. Мокрицкий Евгений

6. СДЮСШОР "Динамо" г.Сумы тр. Тагиева Диана

7. КДЮСШ "Барса-2" г. Шостка тр. Яковенко Игорь, Мороз Илья, Яковенко Игорь.

Спорт Индорхоккей
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